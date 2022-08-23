У ССО наголосили, що після деокупації знищені українські об'єкти відновлять. Проте цього не можна сказати про російських окупантів.

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У ССО показали ексклюзивні кадри знищення мосту

У ССО показали, як нищать важливий міст в Святогірську над Сіверським Донцем. Завдяки роботі спецпризначенців вдалось затримати наступ окупантів на захід Донецької області.

Відео зняте кілька тижнів тому, але за певних причин його публікують лише сьогодні. Підрив цього об'єкта став для росіян перепоною. Наслідки руйнувань очевидні. Тепер цим мостом абсолютно неможливо користуватися, а тим паче транспортувати ним техніку.

Велику увагу Сили спеціальних операцій ЗС України приділяють знищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів. Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи і здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом,

– мовиться у повідомленні.

Минулої доби найгарячіше було на Донеччині

Ворог дуже активний на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Загалом саме на Донеччині зараз йдуть найактивніші бойові дії – окупанти намагаються йти у наступ, вести розвідку боєм та нещадно стирають з обличчя землі прифронтові міста.

При цьому окупанти зазнають великих втрат. Минулої доби росія втратила приблизно 150 живої сили й найбільше саме на Донецькому напрямку.

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