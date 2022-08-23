Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ризик ракетних обстрілів з території білорусі та росії залишається. Водночас спостерігається також активність ворога на фронті. Дізнайтесь, на яких напрямках окупанти намагаються просуватися вперед.

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окупанти проявляють активність на Донеччині

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, ворог прагне вести активні дії на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Це якщо коротко розповісти про ситуацію на Донецькому напрямку.

Якщо ж пройтися детальніше, то на Краматорському зафіксували обстріли з боку загарбників. Вони били поблизу Григорівки, Роздолівки, Біленького та Спірного.

Відкривали вогонь вороги на Бахмутському напрямку. Під атаку потрапили райони Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодеми. Крім того, спостерігалися спроби окупанти вести розвідку боєм поблизу Зайцевого. А от штурмові дії загарбники прагнули здійснити неподалік Соледара та Кодеми. Але досягнути успіхів не вдалося, тож довелося відійти.

З танків, ствольної артилерії, а також РСЗВ окупанти били по Авдіївському напрямку. Під вогонь ворога потрапили райони Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного та Невельського. Авіаударів загарбники завдали поблизу Мар'їнки. Не минулося без спроб наступу неподалік Красногорівки та Первомайського, але й ті були безуспішними.

Наступальні дії спостерігалися й на Новопавлівському напрямку. Там ворог планував просунутися поблизу Новомихайлівки та Золотої Ниви, але досягнути бажаних результатів не зміг. Водночас зафіксували обстріли районів Павлівки, Пречистівки та Вугледара.

Поливали вогнем також на Запорізькому напрямку. Під атаку ворога потрапили райони Залізничного, Оріхова, Червоного, Бурлацького, Зеленого Поля, Степового, Новопавлівки та Новоандріївки. Не минулося без авіаударів, яких завдали поблизу Малинівки, Ольгівського, Залізничного та Новополя.

На Півдні ворог боїться просування ЗСУ

Основна ціль окупантів на Південнобузькому напрямку – утримати зайняті раніше позиції. Крім того, ворог намагається всіляко не допустити просування українських військових. А ще працює над тим, щоб бодай якось поповнювати свої втрати на війні в Україні.

А ще упродовж минулої доби зафіксували обстріли з танків і артилерії по районах Парутиного, Лиманів, Лозового, Шевченкового, Мирного, Українки, Киселівки, Потьомкиного, Широкого, Іванівки, Осокорівки, Добрянки, Пришиба та Квітневого.

З авіації били по районах Трудолюбівки, Потьомкиного й Андріївки. Крім того, активно використовували загарбники БпЛА для проведення повітряної розвідки.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 815 безпілотників. Якщо говорити про авіацію, то мовиться про 234 літаки та 198 гелікоптерів. А от "двохсотих" серед окупантів уже 45 400. І ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати загарбників у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

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