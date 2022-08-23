росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харківщини. Зранку в обласному центрі пролунали повітряні тривоги, а також місцеві мешканці розповіли про вибухи.

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Було щонайменше три вибухи

Зауважимо, що повітряну тривогу увімкнули у Харкові й області о 06:32. В той самий час мешканці обласного центру розповіли про те, що чули вибухи. Вони зауважили, що звуків "прильотів" було щонайменше три.



На Харківщині лунають сирени, повідомляючи про загрозу / Скриншот карти

Крім того, мешканці Харкова повідомляють, що в деяких районах міста зникло світло. Не виключене влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури або пошкодження лінії електропередач внаслідок атаки.

Обстріли Харківщини не вщухають

Кореспондентка 24 каналу у Харкові Анна Черненко розповіла про ситуацію у місті. Вона зазначила, що з РСЗВ ввечері 21 серпня ворог обстріляв житловий сектор. Внаслідок цього постраждав один чоловік. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою.

А вже близько 03:00 22 серпня окупанти атакували Київський район. Відомо про 2 випущені з Бєлгорода ракети. "Приліт" зафіксували по інфраструктурному об'єкту. Тоді минулося без жертв і постраждалих.

Не минулося й без обстрілів області. Ворог атакував Лозівський, Харківський, Богодухівський, а також Ізюмський райони. Крім того, поблизу лінії фронту зафіксували безліч ударів. окупанти били з танків, РСЗВ, а також авіації.

Ворог намагається просунутися

Слід також розуміти, що на певних напрямках окупанти роблять усе можливе для того, щоб бодай трохи просунутися. Військові зауважили, що ворог шукає умовні "тоненькі" місця у лінії оборони. Щоправда, таких виявити йому не вдається. Черненко висловила надію, що вдасться не лише стримувати наступ окупантів, а й просуватися та забирати свої території.

Водночас кореспондентка підкреслила, що у зоні неподалік проведення бойових дій страждають люди поважного віку. Наприклад, у селі Лещенки 74-річного чоловіка поранили уламки від снаряда. Також постраждала 83-річна жінка, але у Золочівському районі.

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