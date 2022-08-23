Подекуди звуки вибухів повторювалися як до, так і після оголошення тривог. Тому всіх, хто чув сирену попросили в жодному разі не покидати укриття до відбою.

Напередодні В окупованому Херсоні чули нові вибухи, неспокійно також і в Чорнобаївці

Де та коли пролунали перші вибухи

Про перший схожий на вибух звук повідомили жителі Синельниківського району Дніпропетровської області. Тривога там почалася через 10 хвилин після цього.

А невдовзі вже жителі обласного центру сповістили про такі ж звуки. Вони лунали з передмістя Дніпра.

Лунають вибухи й на Херсонщині

На окупованій території Херсонської області тривога почалася майже тоді ж, коли на Дніпропетровщині, – о 01:34. А вибухи там лунали вже через хвилину. Місцеві вказують, що вже були "прильоти".

Наразі невідомо, чи справді по об'єктах області завдали удару.

В яких областях оголошували тривогу

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Луганська;

Херсонська;

Запорізька.

Також оголошена тривога на Луганщині. Проте там вона триває ще від 4 квітня.



Карта тривог станом на 01:45 / Скриншот

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