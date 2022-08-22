Вибух почули орієнтовно о 18:33 22 серпня. Про це повідомили місцеві жителі.

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У Херсоні знову неспокійно

У Херсоні було чутно вибух,
– мовиться у повідомленні.

Станом на 18:54 ані окупанти, ані Збройні Сили України не повідомляли деталей про причини вибуху. Також немає інформації про ймовірну детонацію боєприпасів ворога.

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