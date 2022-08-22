Вибух почули орієнтовно о 18:33 22 серпня. Про це повідомили місцеві жителі.

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У Херсоні знову неспокійно

У Херсоні було чутно вибух,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 18:54 ані окупанти, ані Збройні Сили України не повідомляли деталей про причини вибуху. Також немає інформації про ймовірну детонацію боєприпасів ворога.

Останні новини з тимчасово окупованої Херсонщини

Ввечері 22 серпня "бавовна" пролунала на території Каховки, що на Херсонщині. Місцеві мешканці повідомили, що влучання було в склад боєприпасів ворога. російська зброя здетонувала.

Вранці 22 серпня Збройні Сили України вдарили по Антонівському мосту. Військовий тероборони та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що під час удару мостом пересувалася колона автомобілів російської армії з боєприпасами. Її уламки розлетілись довкола.

Варто пригадати, що полковник запасу та військовий експерт Роман Світан розповів, що росіяни в Херсоні нині в такій ситуації, як ЗСУ були в Сєвєродонецьку. Тобто, як довго загарбники зможуть оборонятися на правому березі Херсонщини – залежить вже від дій Збройних Сил України.

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