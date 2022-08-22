Повідомляється про влучання у склад БК ворога

Про "бавовну" на складі російських військових інформують місце мешканці, пише 24 канал. Українці, які опинилися під тимчасовою окупацією, публікують у соціальних мережах фото та відео "бавовни".

Варте уваги ЗСУ посилили вогневий контроль Каховського мосту: головне про ситуацію на Півдні

Повідомляється про влучання у склад БК ворога. Унаслідок "бавовни" у небо здійнявся густий стовп диму.

"Бавовна" в окупованій Каховці: відео

Також про "бавовну" в Каховці повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. "Бавовняний сезон не лише в Криму!

"Бавовняна плантація" в Каховці", – написав Братчук у телеграмі.

Згодом в ефірі телемарафону Сергій Братчук наголосив, що "бавовна" не в Новій Каховці, а в місті Каховка. "Бавовна" сталася на базі окупантів й там триває детонація. За словами Братчука, "палає там добряче".

"Бавовна" в Новій Каховці: відео

Яка ситуація на Херсонщині

У понеділок, 22 серпня, повідомлялося про гучні вибухи на Херсонщині через те, що горять бази російських окупантів. Про вибухи повідомляли відразу у Чорнобаївці, Новій Каховці і Таврійську.

Неспокійно було в Херсоні, де ЗСУ вкотре відпрацювали по Антонівському мосту. Очевидці повідомляли, що по Антонівському мосту було з десяток "прильотів".

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що під час удару мостом пересувалася колона автомобілів російської армії з боєприпасами. Згодом удар по Антонівському мосту офіційно підтвердили в ОК "Південь".

Про вибухи в Новій Каховці повідомляли ввечері 21 серпня. Зокрема, місцеві жителі чули близько 15 вибухів.

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