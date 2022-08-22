Сообщается о попадании в склад БК врага

О "хлопке" на складе российских военных информируют местные жители, пишет 24 канал. Украинцы, оказавшиеся под временной оккупацией, публикуют в социальных сетях фото и видео "хлопка".

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Сообщается о попадании в склад БК врага. В результате "хлопка" в небо поднялся густой столб дыма.

"Хлопок" в оккупированной Новой Каховке: видео

Также о "хлопке" в Новой Каховке сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Хлопковый сезон не только в Крыму!

"Хлопковая плантация в Каховке", — написал Братчук.

"Хлопок" в Новой Каховке: видео

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