Об этом 24 каналу рассказал военный ТрО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, во время удара по мосту передвигалась колонна автомобилей российской армии с боеприпасами.

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Антоновский мост полностью разрушен

Грузовики перевозили десятки боеприпасов, которые сдетонировали после попадания по мосту. Детонация была очень мощной.

Бетон разлетался вокруг и даже долетал до поселка Антоновка,

– рассказал военный ТрО.

Он отметил, что Антоновский мост фактически развалился и проезд по нему невозможен. Пока возможности отремонтировать мост, у россиян тоже нет.

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Могут ли захватчики передвигаться через Днепр

Однако у оккупантов остается возможность передвигаться между левым и правым берегом Херсонщины. Для этого они могут использовать Каховскую ГЭС. Так, захватчики периодически ремонтируют ее, а также приготовили новые дорожные плиты, чтобы можно было их заменить.

Поэтому передвижение через дамбу Каховской ГЭС возможно, но не в таких объемах, как это нужно,

– объяснил Хлань.

Также он добавил, что понтонные переправы не смогут обеспечить количество военной техники и боеприпасов, необходимое россиянам на правом берегу.

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