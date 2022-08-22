Об этом 24 каналу рассказал военный ТрО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, во время удара по мосту передвигалась колонна автомобилей российской армии с боеприпасами.
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Антоновский мост полностью разрушен
Грузовики перевозили десятки боеприпасов, которые сдетонировали после попадания по мосту. Детонация была очень мощной.
Бетон разлетался вокруг и даже долетал до поселка Антоновка,
– рассказал военный ТрО.
Он отметил, что Антоновский мост фактически развалился и проезд по нему невозможен. Пока возможности отремонтировать мост, у россиян тоже нет.
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Могут ли захватчики передвигаться через Днепр
Однако у оккупантов остается возможность передвигаться между левым и правым берегом Херсонщины. Для этого они могут использовать Каховскую ГЭС. Так, захватчики периодически ремонтируют ее, а также приготовили новые дорожные плиты, чтобы можно было их заменить.
Поэтому передвижение через дамбу Каховской ГЭС возможно, но не в таких объемах, как это нужно,
– объяснил Хлань.
Также он добавил, что понтонные переправы не смогут обеспечить количество военной техники и боеприпасов, необходимое россиянам на правом берегу.
Хлань прокомментировал удар по Антоновскому мосту: смотрите видео
Ситуация в Херсонской области: что известно
- Наши бойцы пытаются отрезать российскую армию от поставок оружия, потому уничтожают логистику врага. Так, Вооруженные Силы Украины в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту. Местные жители, собственными глазами увидевшие обстрел, рассказали о сразу десятке "прилетов".
- Не только Антоновский мост – цель украинских защитников. Они также разрушили планы врага отремонтировать и использовать Каховский мост. Герои ВСУ нанесли по нему еще один удар.
- 19 августа в Херсонской области исчезла мобильная связь российских операторов, а также интернет от местных провайдеров. Это связано с передислокацией российских войск. Связи не было не только у местных жителей, но и у самих россиян. Они практически находились в информационном вакууме. Могли пользоваться своими рациями, однако и с ними постоянно возникали проблемы.