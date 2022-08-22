Про це 24 каналу розповів військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, під час удару мостом пересувалася колона автомобілів російської армії з боєприпасами.

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Антонівський міст повністю зруйнований

Вантажівки перевозили десятки боєприпасів, які здетонували після влучання по мосту. Детонація була дуже потужною.

Бетон розлітався довкола й навіть долітав до селища Антонівка,

– розповів військовий ТрО.

Він зауважив, що Антонівський міст фактично розвалився й проїзд ним є неможливим. Наразі можливості відремонтувати міст, у росіян теж немає.

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Чи можуть загарбники пересуватися через Дніпро

Однак в окупантів лишається можливість пересуватися між лівим та правим берегом Херсонщини. Для цього вони можуть використовувати Каховську ГЕС. Так, загарбники періодично ремонтують її, а також приготували нові дорожні плити, щоб можна було їх замінити.

Тому наразі пересування через греблю Каховської ГЕС можливе, але не у таких обсягах, як це потрібно,

– пояснив Хлань.

Також він додав, що понтонні переправи не зможуть забезпечити кількість військової техніки та боєприпасів, яка необхідна росіянам на правому березі.

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