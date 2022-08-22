На окупантів очікують дуже непрості часи. А чергова атака по Антонівському мосту – нагадування про те, що ЗСУ уже дуже близько. А отже, ворогам потрібно буде шукати можливості втекти доти, поки вони ще живі.

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Очевидці розповідають про десяток "прильотів"

Уже відомо про те, що ЗСУ вкотре атакували Антонівський міст. Нагадаємо, що він розташований на території тимчасово окупованого Херсону та раніше активно використовувався окупантами. Очевидці зауважили, що по ньому було 8 – 10 "прильотів".



Над Антонівським мостом здіймається дим / Фото Оперативний ЗСУ

окупанти хизуються роботою ППО

Як розповідають росЗМІ, над окупованим Херсоном спрацювала система ППО у той момент, коли лунали вибухи у районі Антонівського мосту. Кореспонденти розповіли, що засоби протиповітряної оборони упродовж кількох хвилин працювали щонайменше 10 разів.

Але, як можемо зрозуміти, результати такі собі. Про це свідчать світлини, на яких можна побачити дим, який підіймається у небо над Антонівським мостом.



Системи ППО ворога не дали бажаного результату / Фото місцевих кореспондентів

Тим часом поблизу Донецька палає база найманців, котрі воювали на Луганщині з 2014 року. Як розповів Глава ОВА Сергій Гайдай, там уже налічується безліч "двохсотих", а також "трьохсотих". Мовиться про ліквідацію батальйону "п'ятнашка". Як пожартував Гайдай, хтось з російських загарбників вкотре "необережно покурив" або ж то впало "каміння з неба".

Додамо, що вибухи пролунали близько 04:00 22 серпня. Вони були настільки потужними, що розбудили половину мешканців Донецька. І поки окупанти вигадують байки про влучання у склади поблизу колишнього гіпермаркету "Ашан", місцеві повідомляють про інше. Вони наголошують на тому, що там детонують саме боєприпаси. І про це свідчить серія вибухів.

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