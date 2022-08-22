Про ситуацію на Херсонщині 24 каналу розповів полковник запасу та військовий експерт Роман Світан. За його словами, окупанти ще можуть поповнювати боєприпаси свого угруповання на правому березі Херсонщини, але в невеликих кількостях. Для цього вони використовують плавальні понтонні переправи.

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В окупантів схожа ситуація, яка була в ЗСУ у Сєвєродонецьку

На думку Світана, наявнакількості боєприпасів дає можливість окупантам лише оборонятися. Ніякі наступальні дії в цьому напрямку росіяни не можуть зробити.

Як довго загарбники зможуть оборонятися на правому березі Херсонщини – залежить від дій Збройних Сил. Якщо в українських військових буде завдання одразу деокупувати територію – це питання кількох тижнів. Якщо знекровлювати та зачищати, що допоможе мінімізувати втрати для ЗСУ, – кілька місяців.

російське угруповання перебуває у великому котлі. Схожа ситуація була свого часу в українських військ у Сєвєродонецьку. Там теж було 3 мости, які окупанти знищили. Тоді українське командування вирішило відвести війська на правий берег Сіверського Донця. Відхід був керованим, – зазначив Світан.

За словами військового експерта, навряд чи російське угруповання на правому березі Херсонщини отримає команду відходити. Вони будуть там оборонятися і вмирати.

Світан про становище росіян на правому березі Херсонщини: дивіться відео

Нагадаємо, депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань зазначив, що ЗСУ регулярно нищать логістичні ланцюжки окупантів в цьому регіоні. росіяни намагаються відремонтувати мости, але вже за день-два українські військові знову завдають влучні удари.

Саме сьогодні, 22 серпня, ЗСУ знову влучили по Антонівському автомобільному мосту. Там якраз пересувалася колона автомобілів російських окупантів з боєприпасами.