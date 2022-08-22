Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради, військовий ТрО Сергій Хлань. Він каже, що росіяни наперед наробили дорожні плити біля Каховської ГЕС.

До теми Збройні сили України підтвердили новий удар по Антонівському мосту в Херсоні

За його словами, це зробили, щоб у разі пошкодження мосту, вони могли його швидко відновити та продовжити перекидати техніку.

"Там за день – два вони ремонтують мости, поки ЗСУ знову не підкоректують їх", – сказав він.

Хлань також розповів, які мости на Херсонщині працюють:

Антонівський залізничний міст не працює.

Водночас окупанти намагаються відремонтувати Антонівський автомобільний міст, вони закрили дірки, щоб можна було проїхати по ньому.

Також біля нього рухається понтонна переправа, яку окупанти штовхають катерами.

Але, за словами депутата, забезпечення потреб росіян у повному обсязі немає, щось вони перекидають, проте частини.

Зараз вони монтують біля Антонівського мосту якусь інженерну споруду з барж. Важко уявити, що це буде, можливо, пішохідне сполучення, будемо спостерігати. Але техніка по баржах рухатися точно не зможе,

– зазначив Хлань.

Сергій Хлань про ситуацію на Херсонщині: відео



До слова, у соцмережах 22 серпня повідомили про вибухи й у самому Херсоні. Згодом підтвердили влучання по Антонівському мосту – очевидці пишуть про десяток прильотів.

Зверніть увагу! До сьогодні окупанти все ще використовували Антонівський міст, який неодноразово ставав мішенню українських військових, щоб перекидати техніку. Якими є пошкодження цього разу – наразі невідомо.