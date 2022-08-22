Об этом 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета, военный ТРО Сергей Хлань. Он говорит, что россияне заранее натворили дорожные плиты у Каховской ГЭС .
К теме Сразу Чернобаевка, Новая Каховка и Таврийск: на Херсонщине горят базы кафиров
По его словам, это сделали, чтобы в случае повреждения моста они могли его быстро восстановить и продолжить опрокидывать технику.
"Там за день – два они ремонтируют мосты, пока ВСУ снова не подкорректируют их", – сказал он.
Хлань также рассказал, какие мосты в Херсонской области работают:
- Антоновский железнодорожный мост не работает.
- В то же время оккупанты пытаются отремонтировать Антоновский автомобильный мост, они закрыли дыры, чтобы можно было проехать по нему.
- Также возле него движется понтонная переправа, которую оккупанты толкают катерами.
Но, по словам депутата, обеспечения потребностей россиян в полном объеме нет, что-то они опрокидывают, однако части.
Сейчас они монтируют возле Антоновского моста какое-нибудь инженерное сооружение из барж. Трудно представить, что это будет возможно пешеходное сообщение, будем наблюдать. Но техника по баржам двигаться точно не сможет,
– отметил Хлань.
Сергей Хлань о ситуации в Херсонской области: видео
К слову, в соцсетях 22 августа сообщили о взрывах и в самом Херсоне. Впоследствии подтвердили попадание по Антоновскому мосту – очевидцы пишут о десяти прилетах.
Обратите внимание! До сегодняшнего дня кафиры все еще использовали Антоновский мост, который неоднократно становился мишенью украинских военных , чтобы опрокидывать технику. Каковы повреждения на этот раз – пока неизвестно.