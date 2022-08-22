О ситуации в Херсонской области 24 каналу рассказал полковник запаса и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, оккупанты еще могут пополнять боеприпасы своей группировки на правом берегу Херсонщины, но в небольших количествах. Для этого они используют плавательные понтонные переправы.

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У оккупантов похожая ситуация, которая была в ВСУ в Северодонецке

По мнению Свитана, наличие количества боеприпасов дает возможность оккупантам только обороняться. Никаких наступательных действий в этом направлении россияне не могут совершить.

Как долго захватчики смогут обороняться на правом берегу Херсона – зависит от действий Вооруженных Сил. Если у украинских военных будет задача сразу деоккупировать территорию – это несколько недель. Если обескровливать и зачищать, что поможет минимизировать потери для ВСУ – несколько месяцев.

русская группировка находится в большом котле. Похожая ситуация была в свое время у украинских войск в Северодонецке. Там тоже было 3 моста, которые оккупанты уничтожили. Тогда украинское командование решило отвести войска на правый берег Северского Донца. Уход был управляемым, – отметил Свитан.

По словам военного эксперта, вряд ли российская группировка на правом берегу Херсона получит команду отходить. Они там будут обороняться и умирать.

Свитан о положении россиян на правом берегу Херсонщины: смотрите видео

Напомним, депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань отметил, что ВСУ регулярно уничтожают логистические цепочки оккупантов в этом регионе. россияне пытаются отремонтировать мосты, но уже через день-два украинские военные снова наносят точные удары.

Именно сегодня, 22 августа, ВСУ снова попали по Антоновскому автомобильному мосту. Там как раз передвигалась колонна автомобилей российских военных с боеприпасами.