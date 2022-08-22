Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зазначив, що тоді Укрпошта перестала розносити пенсії готівкою для приблизно 40% пенсіонерів Херсонщини. Більшість з них в сільській місцевості.

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Активіст додав, що при цьому Україна продовжує нараховувати пенсію, але через окупантів люди фізично не можуть її забрати ще з березня.

Володимир Молчанов пояснив, пенсіонери були першою категорією, яких такими діями росіяни примусили прийняття так звану допомогу.

"На цьому окупанти, звичайно, що не обмежувалися. Вони продовжили боротьбу з українським грошовим обігом шляхом указів сальдо, який є головним колаборантом", – додав Молчанов.

Активіст пояснив, що передбачав указ сальдо:

рейди по українських торгових закладах та ринках,

українська гривня дозволяється в обігу лише у готівковому вигляді й лише з метою її вилучення,

всі заклади торгівлі зобовʼязані приймати гривню по курсу 1,5 рубля за 1 гривню,

будь-які ціни мають бути встановлені в рублі,

гривня приймається, інкасується й вивозиться в Крим для подальшого обміну на рублі.

Володимир Молчанов пояснив, що так чинять тільки ті заклади торгівлі, які безпосередньо контролюються росіянам. Наприклад, захоплені мережеві магазини. А також деякі більш-менш відомі заклади, які окупанти постійно відвідують й фактично контролюють. Крім того, звісно, що доєдналися колаборанти.

За словами активіста, решта, а це всі ринки, які були чи утворилися нові стихійні, – використовують гривню й відмовилися від рубля. Херсон знову перетворився на величезний базар, яким він був в 90 роки.

"Що стосується спроб окупантів щось купувати за рубль, – вони відкидаються рішуче всіма продавцями", – додав Молчанов.

Дивіться повне відео з херсонським активістом на ютубі 24 каналу:

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