Таку думку 24 каналу висловив херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, наразі не мовиться про контрнаступ ЗСУ у класичному вигляді танкових колон.

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У якому вигляді можливий контрнаступ ЗСУ

На думку активіста, ймовірні масовані нальоти авіації, якщо вдасться повністю знищити ППО окупантів. Однак наразі все, що очікується – інтенсифікація ракетно-артилерійського впливу Збройних Сил на окупантів, зокрема у частині переправ, складів та штабів.

Молчанов розповів, що Україні ще не вистачає дронів-камікадзе та безпілотників ударної дії. Коли їх буде достатньо, наші бійці зможуть зачищати території, які покинуть окупанти.

Залишаться тільки ті, кого кинули та забули, як це було, наприклад, у Київській області,

– пояснив активіст.

Зараз необхідно змусити окупантів до низового "жеста доброї волі". Тобто, щоб загарбники прийняли рішення тікати без наказу керівництва армії, а за власним бажанням більшості солдатів та офіцерів, які керують підрозділами.

Для того, щоб здійснити такий план, необхідно відрізати російську армію від постачання їжі, пального та зброї. А також посилити рівень вогневого впливу Збройних Сил на російське угруповання на правому березі, зокрема на локаціях мостів та переправ.

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Український контрнаступ у класичному вигляді є неможливим

Наразі наступ триває у такому вигляді й іншого формату поки не варто очікувати від української армії.

Такий формат наступу забезпечив перемогу під Києвом та Черніговом й немає поки жодних контраргументів, що він не спрацює й тут, але ціна буде іншою,

– зауважив Молчанов.

На його думку, деокупація Херсона можлива саме через доведення до абсолютного страху низових ланок офіцерів, а не через наказ вищого керівництва росії, як це сталося на Півночі.

Це посилить дезертирство у лавах армії окупантів. Тоді можна буде говорити про наступальні дії, які полягають у зачистці без ризику масових втрат для України.

Молчанов розповів про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Що відомо про контрнаступ української армії: коротко