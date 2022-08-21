Таку думку 24 каналу висловив херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, наразі не мовиться про контрнаступ ЗСУ у класичному вигляді танкових колон.
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У якому вигляді можливий контрнаступ ЗСУ
На думку активіста, ймовірні масовані нальоти авіації, якщо вдасться повністю знищити ППО окупантів. Однак наразі все, що очікується – інтенсифікація ракетно-артилерійського впливу Збройних Сил на окупантів, зокрема у частині переправ, складів та штабів.
Молчанов розповів, що Україні ще не вистачає дронів-камікадзе та безпілотників ударної дії. Коли їх буде достатньо, наші бійці зможуть зачищати території, які покинуть окупанти.
Залишаться тільки ті, кого кинули та забули, як це було, наприклад, у Київській області,
– пояснив активіст.
Зараз необхідно змусити окупантів до низового "жеста доброї волі". Тобто, щоб загарбники прийняли рішення тікати без наказу керівництва армії, а за власним бажанням більшості солдатів та офіцерів, які керують підрозділами.
Для того, щоб здійснити такий план, необхідно відрізати російську армію від постачання їжі, пального та зброї. А також посилити рівень вогневого впливу Збройних Сил на російське угруповання на правому березі, зокрема на локаціях мостів та переправ.
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Український контрнаступ у класичному вигляді є неможливим
Наразі наступ триває у такому вигляді й іншого формату поки не варто очікувати від української армії.
Такий формат наступу забезпечив перемогу під Києвом та Черніговом й немає поки жодних контраргументів, що він не спрацює й тут, але ціна буде іншою,
– зауважив Молчанов.
На його думку, деокупація Херсона можлива саме через доведення до абсолютного страху низових ланок офіцерів, а не через наказ вищого керівництва росії, як це сталося на Півночі.
Це посилить дезертирство у лавах армії окупантів. Тоді можна буде говорити про наступальні дії, які полягають у зачистці без ризику масових втрат для України.
Молчанов розповів про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
Що відомо про контрнаступ української армії: коротко
- Українські захисники знову вдарили по Каховському мосту 18 серпня. Авіація завдала 4 ударів по скупченнях ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах. Окрім цього, бійці ракетно-артилерійських підрозділів виконали понад 200 вогневих завдань.
- Також ввечері 18 серпня мережу шокувала новина про те, що у Керчі поруч з кримським мостом було чутно вибухи. Це підтвердила навіть російська влада. За попередньою інформацією, працювала ППО. Жителі Керчі в ступорі від того, що ЗСУ можуть до них "дотягнутися".
- Несолодко окупантам й у Новій Каховці. Там Збройні Сили України ліквідували особовий склад та техніку на базі ворога.