Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, не варто щиро вірити у конкретні здогадки, коли ЗСУ звільнять Херсонщину. Під час війни всі прогнози можуть моментально змінюватися.

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Окрім цього, ЗСУ використовують раціональну тактику, щоб вибити окупантів з правого берега та не втратити багато власних бійців. Вони спонукають загарбників до відходу та поступово тиснуть й руйнують мости. Звільнення може зайняти певний час. Це не буде так швидко, як хотілось би.

Ми взяли їх в оперативний котел, знищили переправи і чекаємо, що вони зроблять "жест доброї волі" та відступатимуть. Думаю, що не можна тут ставити конкретний дедлайн, – зазначив Попович.

Чи правильно було оголошувати контрнаступ на Херсонщину

Денис Попович вважає, що не можна оголошувати інформацію про військові операції. Це реально впливає на ситуацію на полі бою. Одна у випадку з Херсоном це могла бути інформаційна спецоперація.

Україна оголосила про контрнаступ – окупанти стягнули туди війська. А з логістикою та ймовірним відступом в них тепер можуть бути проблеми.

Мені подобається версія, що це була інформація операція. Вона призвела до того, що вони сконцентрували війська на правому березі, а після цього ми "закрили дверцята", "закупорили" мости, і тепер ця величезна кількість військ сидить у своєрідному напівоточенні, – зазначив Попович.

Денис Попович про ситуацію на правому березі Херсонщини: дивіться відео

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