Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, не стоит искренне верить в конкретные догадки, когда ВСУ освободят Херсонщину. Во время войны все прогнозы могут моментально изменяться.
К теме Командование оккупантов сбежало из Херсона: путин может устроить им настоящую трагедию
Кроме этого, ВСУ используют рациональную тактику, чтобы выбить оккупантов с правого берега и не потерять много собственных бойцов. Они побуждают захватчиков к уходу и постепенно давят и разрушают мосты. Освобождение может занять некоторое время. Это не будет так быстро, как хотелось бы.
Мы взяли их в оперативный котел, уничтожили переправы и ждем, что они сделают жест доброй воли и будут отступать. Думаю, что нельзя здесь ставить конкретный дедлайн,
– отметил Попович.
Правильно ли было объявлять контрнаступление на Херсонщину
Денис Попович считает, что нельзя объявлять информацию о военных операциях. Это реально влияет на ситуацию в поле боя. Однако в случае с Херсоном могла быть информационная спецоперация.
Украина объявила о контрнаступлении – оккупанты стянули туда войска. А с логистикой и вероятным отступлением у них теперь могут быть проблемы.
Мне нравится версия, что это была информация операция. Она привела к тому, что они сконцентрировали войска на правом берегу, а после этого мы "закрыли дверцу", "закупорили" мосты, и теперь это множество войск сидит в своеобразном полуокружении,
– отметил Попович.
Денис Попович о ситуации на правом берегу Херсона: смотрите видео
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- По предварительным данным, у российских оккупантов не лучшая ситуация на правом берегу Херсонщины. По мнению директора Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, по состоянию на данный момент там находится около 10-12 тысяч российских солдат, которые оказались частично заблокированы из-за перебитых мостов.
- По мнению депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, следующие 2 недели в области будут решающими.
- Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупанты готовятся к обороне на Херсонщине. ВСУ нужно и дальше методически уничтожать логистику россиян.
- Кроме того, руководящий состав оккупантов уже покидает правый берег Херсонщины.