Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, не стоит искренне верить в конкретные догадки, когда ВСУ освободят Херсонщину. Во время войны все прогнозы могут моментально изменяться.

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Кроме этого, ВСУ используют рациональную тактику, чтобы выбить оккупантов с правого берега и не потерять много собственных бойцов. Они побуждают захватчиков к уходу и постепенно давят и разрушают мосты. Освобождение может занять некоторое время. Это не будет так быстро, как хотелось бы.

Мы взяли их в оперативный котел, уничтожили переправы и ждем, что они сделают жест доброй воли и будут отступать. Думаю, что нельзя здесь ставить конкретный дедлайн,

– отметил Попович.

Правильно ли было объявлять контрнаступление на Херсонщину

Денис Попович считает, что нельзя объявлять информацию о военных операциях. Это реально влияет на ситуацию в поле боя. Однако в случае с Херсоном могла быть информационная спецоперация.

Украина объявила о контрнаступлении – оккупанты стянули туда войска. А с логистикой и вероятным отступлением у них теперь могут быть проблемы.

Мне нравится версия, что это была информация операция. Она привела к тому, что они сконцентрировали войска на правом берегу, а после этого мы "закрыли дверцу", "закупорили" мосты, и теперь это множество войск сидит в своеобразном полуокружении,

– отметил Попович.

Денис Попович о ситуации на правом берегу Херсона: смотрите видео

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