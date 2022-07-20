Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, у владіміра путіна з'явилися серйозні проблеми. Він неабияк наляканий своєю майбутньою політичною долею.

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Піонтковський зазначив, що важливу роль у цьому відіграє заява міністра оборони США. 20 липня Ллойд Остін заявив про те, що бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії. Він також запевнив, що підтримка Вашингтона залишається незмінною, і закликав союзників надати ЗСУ ще більше зброї.

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На думку публіциста, заява Остіна – це вирок для російської армії і для владіміра путіна.

Це означає, що українська армія буде забезпечена усім необхідним для переходу у контрнаступ. Приблизно наприкінці серпня можна очікувати падіння так званого "освобождєнія" Херсона,

– наголосив Піонтковський.

Він переконаний, що втрата окупантами Херсона спричинить велетенський політичний і психологічний шок у росії.

Наслідки для владіміра путіна

Зокрема, за словами публіциста, через поразку в Україні владімір путін втратить авторитет навіть серед найближчого оточення.

"У бункері побачать, що "пахан" промахнувся", – сказав Піонтковський.

Звільнення Збройними Силами України тимчасово окупованого Херсона також вплине і на пересічних жителів росії.

Мільйони зазомбованих пропагандою росіян зрозуміють, що війну програли. Це викличе серйозні зміни у росії,

– наголосив публіцист.

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