Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, у владимира путина появились серьезные проблемы. Он очень испуган своей будущей политической судьбой.

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Пионтковский отметил, что немаловажную роль в этом играет заявление министра обороны США. 20 июля Ллойд Остин заявил о том, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии. Он также заверил, что поддержка Вашингтона остается неизменной, и призвал союзников предоставить ВСУ еще больше оружия.

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По мнению публициста, заявление Остина – это приговор для российской армии и для Владимира Путина.

Это означает, что украинская армия будет обеспечена всем необходимым для перехода в контрнаступление. Приблизительно в конце августа можно ожидать падения так называемого "освобождения" Херсона,

– подчеркнул Пионтковский.

Он убежден, что потеря оккупантами Херсона повлечет за собой огромный политический и психологический шок в россии.

Последствия для владимира путина

В частности, по словам публициста, из-за поражения в Украине Владимир Путин потеряет авторитет даже среди ближайшего окружения.

"В бункере увидят, что "пахан" промахнулся", – сказал Пионтковский.

Освобождение Вооруженными Силами Украины временно оккупированного Херсона также повлияет и на рядовых жителей россии.

Миллионы зомбированных пропагандой россиян поймут, что войну проиграли. Это вызовет серьезные изменения в россии,

– подчеркнул публицист.

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