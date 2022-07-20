Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, у владимира путина появились серьезные проблемы. Он очень испуган своей будущей политической судьбой.
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Пионтковский отметил, что немаловажную роль в этом играет заявление министра обороны США. 20 июля Ллойд Остин заявил о том, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии. Он также заверил, что поддержка Вашингтона остается неизменной, и призвал союзников предоставить ВСУ еще больше оружия.
Когда ВСУ могут освободить Херсон
По мнению публициста, заявление Остина – это приговор для российской армии и для Владимира Путина.
Это означает, что украинская армия будет обеспечена всем необходимым для перехода в контрнаступление. Приблизительно в конце августа можно ожидать падения так называемого "освобождения" Херсона,
– подчеркнул Пионтковский.
Он убежден, что потеря оккупантами Херсона повлечет за собой огромный политический и психологический шок в россии.
Последствия для владимира путина
В частности, по словам публициста, из-за поражения в Украине Владимир Путин потеряет авторитет даже среди ближайшего окружения.
"В бункере увидят, что "пахан" промахнулся", – сказал Пионтковский.
Освобождение Вооруженными Силами Украины временно оккупированного Херсона также повлияет и на рядовых жителей россии.
Миллионы зомбированных пропагандой россиян поймут, что войну проиграли. Это вызовет серьезные изменения в россии,
– подчеркнул публицист.
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Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ: подробности
- ВСУ уверенно продвигаются в направлении Херсона. Деталей операции крайне мало, чтобы все действия наших отважных воинов были для врага сюрпризом. Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что освобождение Юга – вопрос времени. А сдержать наступление украинской армии оккупантам будет очень тяжело.
- Как сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, россияне уже готовятся к контрнаступлению ВСУ и строят фортификационные сооружения.
- О том, что среди россиян распространяются панические настроения, рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, некоторое время оккупантам казалось, что война в Херсонской области закончилась. Однако ВСУ метко бьют по складам боеприпасов и командным пунктам врага, держа захватчиков в постоянном напряжении.