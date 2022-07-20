Еще в конце июня у Зеленского предположили, что война может закончиться в ближайшее время. Вместе с тем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал, что все действительно зависит от очень многих факторов.
Кстати Данилов убежден в неотвратимости падения Москвы: объяснил предпосылки
По его словам, точно прогнозировать, когда война закончится – сложно. На этот вопрос пока никто не может ответить.
Однако для этого должны быть некоторые предпосылки. Все зависит прежде всего от:
- наших военных, как они будут защищать нашу страну, и как они будут ее освобождать от захватчиков.
- от поведения наших партнеров, насколько быстро они будут поставлять необходимое современное оружие.
Еще раз подчеркиваю – мы благодарим всех наших партнеров, которые сегодня дают нам такое оружие. Есть очень много вещей, от которых очень многое зависит,
– подчеркнул Данилов.
Весь мир понимает, чем это закончится для россии
Секретарь СНБО отметил, что в современном мире ничего скрыть не удастся. В частности, как и путину скрыть свои потери или другие преступления.
"Они приперлись в нашу страну, продолжают формировать все эти батальоны смертников, неясно, зачем им это нужно", – сказал он.
И добавил, что россияне играют с цивилизованным миром в какую-то непонятную игру и считают, что этого никто не видит и не понимает.
"Весь мир понимает, что происходит, и, я могу сказать, весь мир понимает, чем это закончится для россии", – заверил Данилов.
Полное интервью с Даниловым: смотрите видео
Сколько будет продолжаться война: что говорят специалисты
- Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис рассказал, что война россии против Украины, скорее всего, завершится через 4 – 6 месяцев и превратится в своеобразный замороженный конфликт. Об этом сообщили в Insider.
- Министр обороны Украины Алексей Резников считает возможным закончить войну с россией до конца этого года.
- В Институте изучения войны говорят, что кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины, чем Донбасс.