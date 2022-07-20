Еще в конце июня у Зеленского предположили, что война может закончиться в ближайшее время. Вместе с тем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал, что все действительно зависит от очень многих факторов.

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По его словам, точно прогнозировать, когда война закончится – сложно. На этот вопрос пока никто не может ответить.

Однако для этого должны быть некоторые предпосылки. Все зависит прежде всего от:

наших военных, как они будут защищать нашу страну, и как они будут ее освобождать от захватчиков.

от поведения наших партнеров, насколько быстро они будут поставлять необходимое современное оружие.

Еще раз подчеркиваю – мы благодарим всех наших партнеров, которые сегодня дают нам такое оружие. Есть очень много вещей, от которых очень многое зависит,

– подчеркнул Данилов.

Весь мир понимает, чем это закончится для россии

Секретарь СНБО отметил, что в современном мире ничего скрыть не удастся. В частности, как и путину скрыть свои потери или другие преступления.

"Они приперлись в нашу страну, продолжают формировать все эти батальоны смертников, неясно, зачем им это нужно", – сказал он.

И добавил, что россияне играют с цивилизованным миром в какую-то непонятную игру и считают, что этого никто не видит и не понимает.

"Весь мир понимает, что происходит, и, я могу сказать, весь мир понимает, чем это закончится для россии", – заверил Данилов.

Полное интервью с Даниловым: смотрите видео

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