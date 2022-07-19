У россиян мало ресурсов
Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Но он подчеркнул, что нам нужно удерживать фланги, откуда россия может потенциально наносить удары и сковывать наши подразделения.
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По его словам, на сегодняшний день такими флангами могут быть – Харьковское направление, а также Запорожское, где оккупанты могут наносить интенсивные артобстрелы.
Это единственные опасности, которые могут быть. В любом случае для того, чтобы вести масштабные наступательные действия или удерживать большие пространства на востоке на Юге, ресурсов в российской армии мало,
– объяснил Мусиенко.
Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ в Херсонской области
Поэтому, как говорит эксперт, оккупанты интенсивно по тем направлениям пытаются переходить к обороне, укрепляют свои фортификационные сооружения, прикапывают танки.
По его мнению, они готовятся к контрнаступлению ВСУ.
Когда ВСУ смогут освободить Херсон? Мусиенко подчеркнул, что нужно понимать – несмотря на то, что уменьшаются ресурсы у россиян, у них есть еще силы и они ведут оборонительные операции.
Поэтому их приходится выбивать, а на это нужно время. И чем сейчас занимаются наши защитники,
– сказал он.
Мусиенко о ситуации на фронте и контрнаступлении ВСУ: видео
Что известно о контранступе на Херсонщине: последние новости
- Наши герои делают все возможное, чтобы как можно скорее освободить Украину от российских оккупантов. Но для безопасности наших защитников планы и ситуация по этому поводу не обсуждаются.
- Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что контрнаступление продолжается и проходит успешно.
- "Вместе с тем следует понимать, что военная операция продолжается, поэтому громких заявлений до ее завершения никто делать не будет", – сказала она.
- Ранее она говорила, что у ВСУ есть успехи в продвижении на Херсонском направлении. Не все происходит так быстро, как хотелось бы, однако она подчеркнула, что эти шаги очень уверены.
- Сергей Хлань сообщил, что последние две недели в Херсонской области практически ежедневно раздаются взрывы. Украинские военные бьют по складам, скоплениям и командным пунктам врага.