У россиян мало ресурсов

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Но он подчеркнул, что нам нужно удерживать фланги, откуда россия может потенциально наносить удары и сковывать наши подразделения.

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По его словам, на сегодняшний день такими флангами могут быть – Харьковское направление, а также Запорожское, где оккупанты могут наносить интенсивные артобстрелы.

Это единственные опасности, которые могут быть. В любом случае для того, чтобы вести масштабные наступательные действия или удерживать большие пространства на востоке на Юге, ресурсов в российской армии мало,

– объяснил Мусиенко.

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Поэтому, как говорит эксперт, оккупанты интенсивно по тем направлениям пытаются переходить к обороне, укрепляют свои фортификационные сооружения, прикапывают танки.

По его мнению, они готовятся к контрнаступлению ВСУ.

Когда ВСУ смогут освободить Херсон? Мусиенко подчеркнул, что нужно понимать – несмотря на то, что уменьшаются ресурсы у россиян, у них есть еще силы и они ведут оборонительные операции.

Поэтому их приходится выбивать, а на это нужно время. И чем сейчас занимаются наши защитники,

– сказал он.

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