В росіян мало ре сурсів

Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Але він наголосив, що нам треба утримувати фланги, звідки росія може потенційно наносити удари та сковувати наші підрозділи.

До теми Звільнення Україною Херсонщини буде початком кінця для путінського режиму, – Яковенко

За його словами, на сьогодні такими флангами можуть бути – Харківський напрямок, а також Запорізький, де окупанти можуть наносити інтенсивні артобстріли.

Це єдині ризики, які можуть бути. В будь-якому випадку для того, щоб вести масштабні наступальні дії чи утримувати великі простори на сході на Півдні, ресурсів у російської армії замало,

– пояснив Мусієнко.

Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

Тому, як каже експерт, окупанти інтенсивно на тих напрямках намагаються переходити до оборони, зміцнюють свої фортифікаційні споруди, прикопують танки.

На його думку, вони готуються до контрнаступу ЗСУ.

Коли ЗСУ зможуть звільнити Херсон? Мусієнко наголосив, що потрібно розуміти – попри те, що зменшуються ресурси у росіян, в них ще є сили і вони ведуть оборонні операції.

Тому їх доводиться вибивати, а на це потрібен час. І чим зараз займаються наші захисники,

– сказав він.

Мусієнко про ситуацію на фронті та контрнаступ ЗСУ: відео



Що відомо про контранступ на Херсонщині: останні новини