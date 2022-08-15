Його "п'ята колона" на Заході намагається схилити Україну до укладення перемир'я, але усі спроби – провалилися. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

Варте уваги путін був переконаний, що Захід злякається "могутності" росії і відступить, – Піонтковський

Чому про перемир'я не може бути мови

Потрібно розуміти, що українське керівництво ніколи не погодиться на перемир'я з росією. Для того, аби досягти бажаного, кремлівський диктатор навіть залучив президента Туреччини Реджепа Ердогана. Останній, як зазначив Піонтковський, хитрий та цинічний політик. Ердоган погодився поговорити про перемовини, але отримав від путіна величезну ціну – свободу рук у Нагірному Карабасі та Сирії.

Це показує, у якому відчайдушному становищі перебуває путін. Він чіпляється за будь-яку можливість шантажу, сплачує будь-яку ціну за ілюзію того, що хтось зможе змусити Україну підписати капітуляцію й припинити вогонь,

– сказав Піонтковський.

У путіна не залишилося жодного "козиря"

Перекласти відповідальність за обстріли ЗАЕС на ЗСУ точно не вдасться. Жодна притомна людина у світі йому не повірить. За словами Піонтковського, у кремлівського диктатора не залишилося жодних козирів. Річ у тім, що йому потрібно за будь-яку ціну зупинити контрнаступ України, адже звільнення Херсона викличе шокову реакцію не лише у тих, хто слухає скабєєву та соловйова, а й у самому бункері.

"У кримінальних структурах, а російське військово-політичне керівництво і є такою структурою, є золоте правило: "Опущений "пахан" вже не "пахан". путіна опускають все частіше й частіше. А звільнення Херсона стане крапкою. Наступного ранку на російському телебаченні ми побачимо "Лебедине озеро", а під час перерви нам повідомлять, що пан путін допустив серйозні помилки в українському питанні. Він це розуміє, тому так відчайдушно метушиться", – зауважив російський публіцист.

Замість путіна будуть такі самі бандити

Піонтковський наголосив: не варто очікувати, що путіна замінять "прекрасні люди, які будуватимуть нову ліберальну росію".

Прийдуть такі самі бандити. Але вони будуть змушені зважати на реалії та з тим ультиматумом, який росії поставив колективний Захід, включаючи Україну: переговори про припинення вогню можливі лише у випадку відведення російських військ на лінію 23 лютого. А після цього будуть мирні перемовини про повне відновлення територіальної цілісності України, – резюмував Піонтковський.

Звільнення Херсона стане крапкою: дивіться відео