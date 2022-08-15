Его "пятая колонна" на Западе пытается склонить Украину к заключению перемирия, но все попытки провалились. Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Достойно внимания путин был убежден, что Запад испугается "мощи" россии и отступит, – Пионтковский

Почему о перемирии не может быть речи

Следует понимать, что украинское руководство никогда не согласится на перемирие с россией. Для того чтобы достичь желаемого, кремлевский диктатор даже привлек президента Турции Реджепа Эрдогана. Последний, как отметил Пионтковский, хитрый и циничный политик. Эрдоган согласился поговорить о переговорах, но получил от путина огромную цену – свободу рук в Нагорном Карабахе и Сирии.

Это указывает, в каком отчаянном положении находится путин. Он цепляется за любую возможность шантажа, платит любой ценой за иллюзию того, что кто-нибудь сможет заставить Украину подписать капитуляцию и прекратить огонь.

У путина не осталось ни одного "козыря"

Перевести ответственность за обстрелы ЗАЭС на ВСУ точно не удастся. Ни один сознательный человек в мире ему не поверит. По словам Пионтковского, у кремлевского диктатора не осталось никаких козырей. Дело в том, что ему нужно любой ценой остановить контрнаступление Украины, ведь освобождение Херсона вызовет шоковую реакцию не только у тех, кто слушает скабееву и соловьева, но и в самом бункере.

"В криминальных структурах, а российское военно-политическое руководство и является такой структурой, есть золотое правило: "Опущенный "пахан" уже не "пахан". путин опускают все чаще и чаще. А освобождение Херсона станет точкой. На следующее утро на российском телевидении мы увидим "Лебединое озеро", а во время перерыва нам сообщат, что господин путин допустил серьезные ошибки в украинском вопросе. Он это понимает, поэтому так отчаянно суетится, – заметил российский публицист.

Вместо путина будут такие же бандиты

Пионтковский отметил, что не стоит ожидать, что путина заменят "прекрасные люди, которые будут строить новую либеральную россию".

Придут такие же бандиты. Но они будут вынуждены считаться с реалиями и с тем ультиматумом, который россии поставил коллективный Запад, включая Украину: переговоры о прекращении огня возможны только в случае отвода российских войск на линию 23 февраля. А после этого будут мирные переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины, – резюмировал Пионтковский.

Освобождение Херсона станет точкой: смотрите видео