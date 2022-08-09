Ба більше, він цинічно використовує путіна, аби досягти власних цілей. Так, Ердогану вкотре вдалося перехитрити кремлівського диктатора. Про це сказав російський публіцист Андрій Піонтковський на стрімі з Романом Цимбалюком, який транслював 24 канал.

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Що отримав Ердоган

Ердоган як завжди переграв цього дрібного гопника (путіна – 24 канал). Він отримав свободу рук у Сирії та Карабасі в обмін на абсолютно пусті обіцянки сприяти припиненню вогню та перемир'ю,

– сказав Піонтковський.

Чому оптимістичний прогноз для України не є перебільшеним

На думку публіциста, про стратегічні перспективи України свідчить важке становище путіна. Главі держави-агресорки потрібно, аби війна в Україні закінчилася якомога швидше.

Найкращий доказ – той відчай, з яким путін чіпляється за будь-яку соломинку, щоб досягти припинення вогню та постачання американської зброї,

– вважає Піонтковський.

путін зрадив Вірменію та Асада

путін зраджує дружню Вірменії, партнера по ОДКБ – це не вперше. Ба більше, він зраджує побратима по боротьбі з американським імперіалізмом – Башара Асада.

"Він абсолютно безглуздий з точки зору національних інтересів росії. На авантюру в Сирії путін пішов під впливом відомої стрічки "Останні 15 хвилин життя Каддафі", – сказав публіцист.

За словами Піонтковського, у свідомості путіна мали вбити спершу Каддафі, далі Асада, а потім і його самого. Тому він кинувся захищати Асада як себе самого. В результаті, свого побратима він віддає на роздертя Туреччині.

Це не буде надто швидко. Але тенденція абсолютно зрозуміла – свобода рук Туреччини у Сирії та Карабасі,

– наголосив Піонтковський.

Перемовини Ердогана та путіна: коротко

Ердоган не дурна людина, він переграв дрібного гопника путіна: дивіться відео