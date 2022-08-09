Ба більше, він цинічно використовує путіна, аби досягти власних цілей. Так, Ердогану вкотре вдалося перехитрити кремлівського диктатора. Про це сказав російський публіцист Андрій Піонтковський на стрімі з Романом Цимбалюком, який транслював 24 канал.
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Що отримав Ердоган
Ердоган як завжди переграв цього дрібного гопника (путіна – 24 канал). Він отримав свободу рук у Сирії та Карабасі в обмін на абсолютно пусті обіцянки сприяти припиненню вогню та перемир'ю,
– сказав Піонтковський.
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На думку публіциста, про стратегічні перспективи України свідчить важке становище путіна. Главі держави-агресорки потрібно, аби війна в Україні закінчилася якомога швидше.
Найкращий доказ – той відчай, з яким путін чіпляється за будь-яку соломинку, щоб досягти припинення вогню та постачання американської зброї,
– вважає Піонтковський.
путін зрадив Вірменію та Асада
путін зраджує дружню Вірменії, партнера по ОДКБ – це не вперше. Ба більше, він зраджує побратима по боротьбі з американським імперіалізмом – Башара Асада.
"Він абсолютно безглуздий з точки зору національних інтересів росії. На авантюру в Сирії путін пішов під впливом відомої стрічки "Останні 15 хвилин життя Каддафі", – сказав публіцист.
За словами Піонтковського, у свідомості путіна мали вбити спершу Каддафі, далі Асада, а потім і його самого. Тому він кинувся захищати Асада як себе самого. В результаті, свого побратима він віддає на роздертя Туреччині.
Це не буде надто швидко. Але тенденція абсолютно зрозуміла – свобода рук Туреччини у Сирії та Карабасі,
– наголосив Піонтковський.
Перемовини Ердогана та путіна: коротко
- 5 серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган прилетів у сочі, щоб поспілкуватися з кремлівським диктатором владіміром путіним. Переговори за закритими дверима тривали понад 4 години.
- Лідери говорили про Сирію, українське зерно, нарощення обсягів торгівлі росії та Туреччини, взаємодію у транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві. Зокрема, вони планують довести товарообіг до 100 мільярдів доларів.
- Стало відомо, що 5 турецьких банків запровадять російську платіжну систему "Мір". Пояснюється, що це "потрібно самій Туреччині", а також – дозволить полегшити подорожі для туристів з держави-агресорки.
- Окрім цього, Туреччина погодилася частину коштів за газ платити рублями. За словами Ердогана, це вигідно і Туреччині, і росії.
- Ердоган переконаний, що турецька дипломатія успішно виконує роль посередника у російсько-українській війні. Так, він запропонував путіну провести зустріч із Зеленським у Туреччині.
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