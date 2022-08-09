Более того, он цинично использует путина, чтобы достичь собственных целей. Так, Эрдогану еще раз удалось перехитрить кремлевского диктатора. Об этом сказал российский публицист Андрей Пионтковский на встрече с Романом Цимбалюком, которую транслировал 24 канал.

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Что получил Эрдоган

Эрдоган, как обычно, обыграл этого мелкого гопника (путина – 24 канал). Он получил свободу рук в Сирии и Карабахе в обмен на совершенно пустые обещания содействовать прекращению огня и перемирию.

– сказал Пионтковский.

Почему оптимистический прогноз для Украины не преувеличен

По мнению публициста, о стратегических перспективах Украины говорит тяжелое положение путина. Главе государства-агрессора нужно, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее.

Лучшее доказательство – то отчаяние, с которым путин цепляется за любую соломинку, чтобы достичь прекращения огня и поставки американского оружия,

– считает Пионтковский.

путин предал Армению и Асада

путин изменяет дружеской Армении, партнеру по ОДКБ – это не впервые. Более того, он предает собрата по борьбе с американским империализмом – Башара Асада.

"Он абсолютно бессодержателен с точки зрения национальных интересов россии. На авантюру в Сирии путин пошел под влиянием известной ленты "Последние 15 минут жизни Каддафи", – сказал публицист.

По словам Пионтковского, в сознании путина должны были убить Каддафи, затем Асада, а дальше и его самого. Поэтому он бросился защищать Асада как себя самого. В результате своего собрата он отдает на растерзание Турции.

Это не будет слишком быстро. Но тенденция совершенно ясна – свобода рук Турции в Сирии и Карабахе,

– подчеркнул Пионтковский.

Переговоры Эрдогана и Путина: коротко

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