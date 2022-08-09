Более того, он цинично использует путина, чтобы достичь собственных целей. Так, Эрдогану еще раз удалось перехитрить кремлевского диктатора. Об этом сказал российский публицист Андрей Пионтковский на встрече с Романом Цимбалюком, которую транслировал 24 канал.
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Что получил Эрдоган
Эрдоган, как обычно, обыграл этого мелкого гопника (путина – 24 канал). Он получил свободу рук в Сирии и Карабахе в обмен на совершенно пустые обещания содействовать прекращению огня и перемирию.
– сказал Пионтковский.
Почему оптимистический прогноз для Украины не преувеличен
По мнению публициста, о стратегических перспективах Украины говорит тяжелое положение путина. Главе государства-агрессора нужно, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее.
Лучшее доказательство – то отчаяние, с которым путин цепляется за любую соломинку, чтобы достичь прекращения огня и поставки американского оружия,
– считает Пионтковский.
путин предал Армению и Асада
путин изменяет дружеской Армении, партнеру по ОДКБ – это не впервые. Более того, он предает собрата по борьбе с американским империализмом – Башара Асада.
"Он абсолютно бессодержателен с точки зрения национальных интересов россии. На авантюру в Сирии путин пошел под влиянием известной ленты "Последние 15 минут жизни Каддафи", – сказал публицист.
По словам Пионтковского, в сознании путина должны были убить Каддафи, затем Асада, а дальше и его самого. Поэтому он бросился защищать Асада как себя самого. В результате своего собрата он отдает на растерзание Турции.
Это не будет слишком быстро. Но тенденция совершенно ясна – свобода рук Турции в Сирии и Карабахе,
– подчеркнул Пионтковский.
Переговоры Эрдогана и Путина: коротко
- 5 августа президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел в сочи, чтобы пообщаться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры за закрытыми дверями продолжались более 4 часов.
- Лидеры говорили о Сирии, украинском зерне, наращивании объемов торговли России и Турции, взаимодействии в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. В частности, они планируют довести товарооборот до 100 миллиардов долларов.
- Стало известно, что пять турецких банков введут российскую платежную систему "Мир". Объясняется, что это "нужно самой Турции", а также позволит облегчить путешествия для туристов из государства-агрессора.
- Кроме того, Турция согласилась часть средств за газ платить рублями. По словам Эрдогана, это выгодно и Турции, и России.
- Эрдоган уверен, что турецкая дипломатия успешно выполняет роль посредника в российско-украинской войне. Так, он предложил путину провести встречу с Зеленским в Турции.
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