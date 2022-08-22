Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что тогда Укрпочта перестала разносить пенсии наличными деньгами для примерно 40% пенсионеров Херсонщины. Большинство из них находятся в сельской местности.
Важно россияне в Херсоне сейчас в такой ситуации, как ВСУ были в Северодонецке, – полковник запаса
Активист добавил, что при этом Украина продолжает начислять пенсию, но из-за оккупантов люди физически не могут ее забрать еще с марта.
Владимир Молчанов пояснил, что пенсионеры были первой категорией, которых такими действиями россияне заставили принятие так называемой помощи.
"На этом оккупанты, конечно, не ограничивались. Они продолжили борьбу с украинским денежным обращением путем указов сальдо, который является главным коллаборантом", - добавил Молчанов.
Активист объяснил, что предусматривал указ сальдо:
- рейды по украинским торговым заведениям и рынкам,
- украинская гривна разрешается в обращении только в наличном виде и только с целью ее изъятия,
- все заведения торговли обязаны принимать гривну по курсу 1,5 рубля за 1 гривну,
- любые цены должны быть установлены в рубле,
- гривна принимается, инкассируется и вывозится в Крым для последующего обмена на рубли.
Владимир Молчанов объяснил, что так поступают только те торговые заведения, которые непосредственно контролируются россиянам. К примеру, увлечены сетевые магазины. А также некоторые более или менее известные заведения, которые оккупанты постоянно посещают и фактически контролируют. Кроме того, конечно, что присоединились коллаборанты.
По словам активиста, все остальные, а это все рынки, которые были или образовались новые стихийные – используют гривну и отказались от рубля. Херсон снова превратился в огромный базар, которым он был в 90-е годы.
"Что касается попыток оккупантов что-то покупать за рубль, – они отвергаются решительно всеми продавцами", – добавил Молчанов.
Смотрите полное видео с херсонским активистом на ютубе 24 канала:
Какая ситуация в Херсоне: последние новости
- Украинские бойцы продолжают наносить бешеные потери российским оккупантам. Утро 22 августа началось с уничтожения захватчиков в нескольких населенных пунктах Херсонщины и мощного удара по Антоновскому мосту.
- В Херсонской области громко – горят базы российских оккупантов. О взрывах сообщают сразу в Чернобаевке, Новой Каховке и Таврическом. Неспокойно и в самом Херсоне – ВСУ отрабатывают позиции захватчиков.
- Бойцы ВСУ продолжают героически бороться с российскими оккупантами на Юге и наносить им урон. Однако говорить об активной фазе контрнаступления украинской армии еще рано. Такое мнение высказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, пока не говорится о контрнаступлении ВСУ в классическом виде танковых колонн.