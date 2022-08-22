Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что тогда Укрпочта перестала разносить пенсии наличными деньгами для примерно 40% пенсионеров Херсонщины. Большинство из них находятся в сельской местности.

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Активист добавил, что при этом Украина продолжает начислять пенсию, но из-за оккупантов люди физически не могут ее забрать еще с марта.

Владимир Молчанов пояснил, что пенсионеры были первой категорией, которых такими действиями россияне заставили принятие так называемой помощи.

"На этом оккупанты, конечно, не ограничивались. Они продолжили борьбу с украинским денежным обращением путем указов сальдо, который является главным коллаборантом", - добавил Молчанов.

Активист объяснил, что предусматривал указ сальдо:

рейды по украинским торговым заведениям и рынкам,

украинская гривна разрешается в обращении только в наличном виде и только с целью ее изъятия,

все заведения торговли обязаны принимать гривну по курсу 1,5 рубля за 1 гривну,

любые цены должны быть установлены в рубле,

гривна принимается, инкассируется и вывозится в Крым для последующего обмена на рубли.

Владимир Молчанов объяснил, что так поступают только те торговые заведения, которые непосредственно контролируются россиянам. К примеру, увлечены сетевые магазины. А также некоторые более или менее известные заведения, которые оккупанты постоянно посещают и фактически контролируют. Кроме того, конечно, что присоединились коллаборанты.

По словам активиста, все остальные, а это все рынки, которые были или образовались новые стихийные – используют гривну и отказались от рубля. Херсон снова превратился в огромный базар, которым он был в 90-е годы.

"Что касается попыток оккупантов что-то покупать за рубль, – они отвергаются решительно всеми продавцами", – добавил Молчанов.

Смотрите полное видео с херсонским активистом на ютубе 24 канала:

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