Взрыв услышали ориентировочно в 18:33 22 августа. Об этом сообщили местные жители.

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В Херсоне снова неспокойно

В Херсоне был слышен взрыв,
– говорится в сообщении.

По состоянию на 18:54 ни оккупанты, ни Вооруженные Силы Украины не сообщали деталей о причинах взрыва. Также нет информации о вероятной детонации боеприпасов врага.

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