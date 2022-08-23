Кое-где звуки взрывов повторялись как до, так и после объявления тревог. Поэтому всех слышавших сирену попросили ни в коем случае не покидать укрытия до отбоя.
Накануне В оккупированном Херсоне слышали новые взрывы, неспокойно также и в Чернобаевке
Где и когда раздались первые взрывы
О первом похожем на взрыв звуке сообщили жители Синельниковского района Днепропетровской области. Тревога там началась спустя 10 минут после этого.
А вскоре уже жители областного центра известили о таких же звуках. Они звучали из пригорода Днепра.
Раздаются взрывы и в Херсонской области
На оккупированной территории Херсонской области тревога началась почти тогда, когда и на Днепропетровщине – в 01:34. А взрывы там раздавались уже через минуту. Местные указывают, что уже были "прилеты".
Пока неизвестно, действительно ли по объектам области нанесли удар.
В каких областях объявили тревогу
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Херсонская;
- Запорожская.
Также объявлена тревога в Луганской области. Однако там она продолжается еще с 4 апреля.
Карта тревог по состоянию на 01:45 / Скриншот
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