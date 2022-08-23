россияне продолжают терроризировать мирное население Харьковщины. Утром в областном центре раздались воздушные тревоги , а также местные жители рассказали о взрывах.

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Было по меньшей мере три взрыва

Заметим, что воздушная тревога была включена в Харькове и области в 06:32. В то же время жители областного центра рассказали, что слышали взрывы. Они заметили, что звуков "прилетов" было не меньше трех.



На Харьковщине раздаются сирены, сообщая об угрозе / Скриншот карты

Кроме того, жители Харькова сообщают, что в некоторых районах города пропал свет. Не исключено попадание в один из объектов критической инфраструктуры или повреждение линии электропередачи в результате атаки.

Обстрелы Харьковщины не утихают

Корреспондентка 24 канала в Харькове Анна Черненко рассказала о ситуации в городе. Она отметила, что из РСЗО вечером 21 августа враг обстрелял жилищный сектор . В результате пострадал один человек. Его доставили в больницу с взрывной травмой.

А уже около 03:00 22 августа оккупанты атаковали Киевский район. Известно о 2 выпущенных из Белгорода ракетах. "Прилет" был зафиксирован по инфраструктурному объекту. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Не обошлось и без обстрелов области. Враг атаковал Лозовской, Харьковский, Богодуховский, а также Изюмский районы. Кроме того, вблизи линии фронта было зафиксировано множество ударов, оккупанты били из танков, РСЗО, а также авиации.

Враг пытается продвинуться

Следует также понимать, что на определенных направлениях оккупанты делают все возможное для того, чтобы хоть немного продвинуться. Военные отметили, что враг ищет условные "тоненькие" места в линии обороны. Правда, таких обнаружить ему не удается. Черненко выразила надежду, что удастся не только сдерживать наступление оккупантов, но и продвигаться и забирать свои территории.

В то же время корреспондентка подчеркнула, что в зоне недалеко от проведения боевых действий страдают люди преклонного возраста. К примеру, в селе Лещенки 74-летнего мужчину ранили обломки от снаряда. Также пострадала 83-летняя женщина, но в Золочевском районе.