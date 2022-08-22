О ситуации в Харькове и области 24 каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко. По ее словам, российские захватчики в течение ночи несколько раз били именно по Киевскому району.

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Снаряд попал в жилой дом

Вечером 21 августа оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня жилой сектор Харькова. Там пострадал один человек – у него взрывная травма.

Около 3 утра они снова стреляли по Киевскому району, но в другом месте. На этот раз это были 2 ракеты из российского Белгорода. Известно о прилете в инфраструктурный объект, но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Оккупанты били и по Харьковской области: под ударами были Лозовской, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. А недалеко от линии фронта фиксировали удары из огромного количества вооружения – и танки, и РСЗО, и авиация.

На некоторых направлениях россияне попытались прорываться. Как говорят военные, они ищут так называемые "тоненькие" места в линии обороны, но, к счастью, таких нет. Надеемся, что будем не только удерживать оккупантов, но и продвигаться и забирать свое, – отметила Черненко.

В зоне, которая находится у линии фронта, серьезно страдают пожилые люди. К примеру, в селе Лещенки обломки от снаряда попали в 74-летнего мужчину. А в Золочевском районе ранения получила 83-летняя женщина.

В Харькове временно изменили комендантский час

22 августа комендантский час в Харькове начнется в 19:00 и завершится в 7:00. С 23 августа комендантский час продлится полтора дня – с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа.

Какая ситуация в Харькове и области – рассказывает Анна Черненко: смотрите видео

Напомним, в Харькове завершили разбор завалов общежития на Салтовке, в которое 17 августа российские оккупанты запустили свою ракету. Там погибли 19 человек. Известно, что в этом общежитии жили люди с недостатками слуха.