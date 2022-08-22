Про ситуацію в Харкові та області 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. За її словами, російські загарбники упродовж ночі кілька разів гатили саме по Київському районі.

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Снаряд влучив у житловий будинок

Ввечері 21 серпня окупанти вгатили з реактивних систем залпового вогню у житловий сектор Харкова. Там постраждав один чоловік – у нього вибухова травма.

Близько 3 ранку вони знову вгатили по Київському районі, але в іншому місці. Цього разу це були 2 ракети з російського Бєлгорода. Відомо про приліт в інфраструктурний об'єкт, але, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Окупанти гатили й по Харківській області: під ударами були Лозівський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони. А близько до лінії фронту фіксували удари з величезної кількості озброєння – і танки, і РСЗВ, і авіація.

На деяких напрямках росіяни спробували прориватися. Як кажуть військові, вони шукають так звані "тоненькі" місця в лінії оборони, але, на щастя, таких немає. Сподіваємося, що будемо не тільки втримувати окупантів, але й просуватися і забирати своє, – зазначила Черненко.

У зоні, яка біля лінії фронту, серйозно страждають літні люди. До прикладу, у селі Лещенки уламки від снаряда влучили в 74-річного чоловіка. А в Золочівському районі поранення зазнала 83-річна жінка.

У Харкові тимчасово змінили комендантську годину

22 серпня комендантська година в Харкові розпочнеться о 19:00 та закінчиться о 7:00. Від 23 серпня комендантська година триватиме півтори доби – із 19:00 23 серпня до 7:00 25 серпня.

Яка ситуація в Харкові та області – розповідає Анна Черненко: дивіться відео

Нагадаємо, в Харкові завершили розбір завалів гуртожитку на Салтівці, в який 17 серпня російські окупанти запустили свою ракету. Там загинуло 19 людей. Відомо, що у цьому гуртожитку мешкали люди з вадами слуху.