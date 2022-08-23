24 канал зібрав найголовніші події 23 серпня. Детальніше – читайте у матеріалі.

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05:54 У розвідці США поділились своїми прогнозами на найближчі дні. У відомстві зауважили, що найближчими днями росія може завдати ракетних ударів по державних об'єктах України. Тож закликаємо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Цей тиждень може супроводжуватися терористичними атаками ворога.

05:21 В окупованому Донецьку знову з'явилася свіжа "бавовна". Очевидці виклали у мережу відео, на яких можна побачити вибухи.

Зранку у Донецьку пролунали вибухи: дивіться відео

04:10 Тим часом мобілізація на тимчасово окупованих територіях Луганщини не припиняється. Там ворог провів справжні рейди. Чоловіків для відправлення на фронт буквально хапали у дворах і на зупинках громадського транспорту, розповіли джерела 24 каналу у спецслужбах.

03:54 російські загарбники вже починають використовувати понищений Антонівський міст, щоб обдирати українців. Тих, хто хоче використати його для переправи на той бік Дніпра, змушують платити по 100 доларів.

01:54 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дві країни ЄС, які відмовилися надавати Україні зброю. Мовиться про Австрію й Угорщину, які вирішили "зберегти нейтралітет". І це в той час, коли задля допомоги нашій державі в низці країн навіть переписують законодавство.

01:43 На Сході та Півдні України пролунали сирени. Місцеві мешканці розповіли, що чули вибухи на Дніпропетровщині, а також Херсонщині.

01:41 В ОК "Південь" підтвердили вагомі пошкодження мостів Антонівського, а також через Каховську ГЕС. Крім того, упродовж минулої доби вдалося знищити склад боєприпасів ворога у Новій Каховці. Загальні ж втрати ворога на Півдні виглядають так: