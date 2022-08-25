Чотири мотиви кривавого карлика

1. Прихована мобілізація. Через розширений призов – потім на контракт. Або одразу на контракт. У такому форматі можна подавати не як провал "спеціальної військової операції", а як зміцнення військової могутності. І готувати нову хвилю наступу.

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2. Формально у росії де-факто подвоївся сухопутний кордон із НАТО. Це потребує заходів реагування.



3. кремлю необхідно мати запас військ, щоб у разі чого фізично контролювати білорусь та як мінімум Вірменію, аби зберегти позиції на Південному Кавказі.



4. Створюються формальні підстави, щоб у разі нових маніпуляцій з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей офіційно інтегрувати війська бантустанів до складу армії рф.

Як діяти Україні

Я не поспішав би висміювати цей крок. Зважаючи на очікуване погіршення соціально-економічної ситуації в рф, оплачувана військова служба може стати непоганим варіантом.

Також це спроба тиснути на захід, мовляв, давайте домовлятися, інакше буде ще гірше.



Варто пам'ятати, що ці заходи спрацюють не раніше весни 2023 року. Тож зараз особливо рефлексувати на них немає сенсу. Це буде важливо після стабілізації фронту та настання певної паузи перед наступним витком, якщо все піде за цим сценарієм.

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Тому головне завдання – переконати у необхідності виділення більших обсягів зброї. Щоб до зими максимальну кількість росвійськ перетворити на лахміття.

Загалом ідеальна ілюстрація: росія вкотре демонструє загрозу. Можна або злякатися, або нейтралізувати загрозу активними діями. Сподіватимемося, що цього разу оберуть не той варіант, що завжди.

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