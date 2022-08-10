Про це в ефірі 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він пояснив, що це "наймання" є прихованою мобілізацією, адже фактично в колонію люди непотрібні, їх вистачає. Крім того, самих увʼязнених мало, тому це точно не про набір на роботу.

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Петро Андрющенко повідомив, що на вихідних пабліки та телеграм-канали, які належать до росіян та до окупаційної влади розповсюджували "рекламу", аби вербувати до збройних сил росії. Згодом пішли повідомлення по їх мобільному звʼязку "Фенікс" з пропозицією вступати до лав збройних сил, проте не вказували кого.

Ми розуміємо, що це "ДНРівське" псевдо угрупування збирає людей. Крім того, наші джерела повідомляють, що дуже незадоволена окупаційна влада Донецької області тим, що Маріуполь оминає мобілізацію,

– зазначив Петро Андрющенко.

Він пояснив, аби самоназваний мер Маріуполя Іващенко залишився на місці та не був заарештований, має забезпечити мобілізацію. "Всілякими засобами, які йому зараз доступні, це й відбувається", – додав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя сподівається, що це не відбудеться, тому щільно відслідковує інформацію та повідомляє, аби спрацювало "сарафанне радіо" й дійшло до Маріуполя.

Скільки мобілізованих вже відправили на фронт

Петро Андрющенко зазначив, що поки нікого з цивільних. Проте були колишні українські поліцейські, які перейшли на бік ворога. Зараз їх збирають та висувають на лінію фронту.

Вони думали, що будуть в Маріуполі "кришувати" та мародерити, а насправді значною частиною пішли на фронт,

– розповів Петро Андрющенко.

Він додав, що поки мова йде про тих людей, які працюють на окупантську владу. Проте мобілізаційні списки вже складено. Їх постійно тримають в якомусь робочому стані та чекають. Наразі примусово цивільних в Маріуполі не мобілізували, але це питання часу.

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