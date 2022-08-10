Об этом в эфире 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, что этот "наем" является скрытой мобилизацией, ведь фактически в колонию люди не нужны, их хватает. Кроме того, самих заключенных мало, потому это точно не о наборе на работу.

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Петр Андрющенко сообщил, что на выходных паблики и телеграм-каналы, принадлежащие россиянам и оккупационным властям, распространяли "рекламу", чтобы вербовать в вооруженные силы россии. Впоследствии последовали сообщения по их мобильной связи "Феникс" с предложением вступать в ряды вооруженных сил, однако не указывали кого.

Мы понимаем, что эта "ДНРовская" псевдо группировка собирает людей. Кроме того, наши источники сообщают, что очень недовольны оккупационные власти Донецкой области тем, что Мариуполь обходит мобилизацию,

– отметил Петр Андрющенко.

Он объяснил, чтобы самоназванный мэр Мариуполя Иващенко остался на месте и не был арестован, должен обеспечить мобилизацию. "Всякими средствами, которые ему сейчас доступны, это и происходит", – добавил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя надеется, что это не произойдет, поэтому плотно отслеживает информацию и сообщает, чтобы сработало "сарафанное радио" и дошло до Мариуполя.

Сколько мобилизованных уже отправили на фронт

Петр Андрющенко отметил, что пока никого из гражданских. Однако были бывшие украинские полицейские, перешедшие на сторону врага. Сейчас их собирают и выдвигают на линию фронта.

Они думали, что будут в Мариуполе "крышевать" и мародерить, а на самом деле значительной частью ушли на фронт.

– рассказал Петр Андрющенко.

Он добавил, что пока речь идет о тех людях, которые работают на оккупантские власти. Однако мобилизационные списки уже составлены. Их постоянно держат в каком-то рабочем состоянии и ждут. Пока принудительно гражданских в Мариуполе не мобилизовали, но это вопрос времени.

Смотрите видео: Андрющенко о ситуации в Мариуполе

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