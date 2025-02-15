Аналіз та висновки ISW, оновлені карти боїв публікує 24 Канал. Звіт включає дані за 13 – 14 лютого 2025 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 14 лютого

Геолокаційні кадри Курщини 13 лютого показують просування українських сил на північний схід від Суджі в районі лісопаркової місцевості поблизу Косиці. Карти за 14 лютого вказують на просування російських сил на південній околиці Свердліково, на захід від Суджі.

13 лютого показують просування українських сил на північний схід від в районі лісопаркової місцевості поблизу Косиці. Карти за 14 лютого вказують на просування російських сил на південній околиці Свердліково, на захід від Суджі. Російські мілблогери заявляють, що російські війська захопили Свердликове, хоча інформація непідтверджена.

9 та 13 лютого російські війська просунулися в районі Вовчанська , на північний схід від Харкова , але інтенсивність боїв знизилася через погодні умови.

, на північний схід від , але інтенсивність боїв знизилася через погодні умови. Російські війська продовжують атаки в районі Куп'янська , Голубівки та Петропавлівки, але суттєвого просування не відбулося.

, Голубівки та Петропавлівки, але суттєвого просування не відбулося. Продовжуються атаки на північ від Лимана в районах Ямполівки, Колодязів та Новосадового, з обмеженими результатами.

в районах Ямполівки, Колодязів та Новосадового, з обмеженими результатами. Російські атаки у напрямку Часового Яру та Торецька не призвели до значних просувань. Відзначено бої на південний захід від Торецька в районі Леонідівки та Сухої Балки.

та не призвели до значних просувань. Відзначено бої на південний захід від Торецька в районі Леонідівки та Сухої Балки. Інтенсивність боїв зменшилася на Покровському напрямку, хоча активність на цій ділянці фронту залишається високою.

Бойові дії в Україні та Росії за 14 лютого / Карти ISW

Російські війська продовжують наступ у напрямку Курахового , з боями біля Шевченка та Андріївки.

, з боями біля Шевченка та Андріївки. За словами російських мілблогерів, на Запорізькому напрямку тривають позиційні бої. Але просувань не зафіксовано.

тривають позиційні бої. Але просувань не зафіксовано. Немає повідомлень про суттєву наземну активність в районі Дніпропетровської області .

. Українські війська завдали удару по Краснодарському краю в Росії в ніч з 13 на 14 лютого, спричинивши пожежу на околиці міста Слов'янськ-на-Кубані.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що ЗСУ продовжують вести успішні наступальні дії на різних напрямках, зокрема на Курському напрямку, де атакували російські позиції та знищили роту північнокорейських сил. Активність на деяких ділянках знизилася, але в цілому фронт залишаєтья стабільно напруженим.