Анализ и выводы ISW, обновленные карты боев публикует 24 Канал. Отчет включает данные за 13 – 14 февраля 2025 года.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 14 февраля
- Геолокационные кадры Курской области 13 февраля показывают продвижение украинских сил на северо-восток от Суджи в районе лесопарковой местности вблизи Косицы. Карты за 14 февраля указывают на продвижение российских сил на южной окраине Свердликово, к западу от Суджи.
- Российские милблогеры заявляют, что российские войска захватили Свердликово, хотя информация неподтверждена.
- 9 и 13 февраля российские войска продвинулись в районе Волчанска, к северо-востоку от Харькова, но интенсивность боев снизилась из-за погодных условий.
- Российские войска продолжают атаки в районе Купянска, Голубовки и Петропавловки, но существенного продвижения не произошло.
- Продолжаются атаки к северу от Лимана в районах Ямполовки, Колодезей и Новосадового, с ограниченными результатами.
- Российские атаки в направлении Часового Яра и Торецка не привели к значительным продвижениям. Отмечены бои к юго-западу от Торецка в районе Леонидовки и Сухой Балки.
- Интенсивность боев уменьшилась на Покровском направлении, хотя активность на этом участке фронта остается высокой.
Боевые действия в Украине и России за 14 февраля / Карты ISW
- Российские войска продолжают наступление в направлении Курахово, с боями возле Шевченко и Андреевки.
- По словам российских милблогеров, на Запорожском направлении продолжаются позиционные бои. Но продвижений не зафиксировано.
- Нет сообщений о существенной наземной активности в районе Днепропетровской области.
- Украинские войска нанесли удар по Краснодарскому краю в России в ночь с 13 на 14 февраля, вызвав пожар на окраине города Славянск-на-Кубани.
Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что ВСУ продолжают вести успешные наступательные действия на разных направлениях, в частности на Курском направлении, где атаковали российские позиции и уничтожили роту северокорейских сил. Активность на некоторых участках снизилась, но в целом фронт остается стабильно напряженным.