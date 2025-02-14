Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Сколько бронемашин и танков теряет Россия

Согласно сообщениям, в 2024 году Россия потеряла более 5 000 танков и бронемашин, что на 2 000 больше чем в 2023 году.

Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) подсчитал, что Россия потеряла 1 400 основных боевых танков и более 3 700 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В то же время по данным Генштаба ВСУ, украинские военные повредили или уничтожили более 3 000 российских танков и почти 9 000 бронемашин в 2024 году. Поэтому, вероятно, оценки IISS учитывают только уничтоженную технику России.

По оценкам НИСИ, сделанным в феврале 2024 года, Россия сможет поддерживать тогдашние темпы потерь техники (более 3 000 танков, БТР и БМП ежегодно, начиная с 2023 года) до февраля 2026 или 2027 года, восстанавливая технику со складов советских времен.

Остается непонятным, будет ли российское военное командование иметь желание или возможность поддерживать такие высокие темпы потерь бронетехники в 2025 году, поскольку российские войска, похоже, адаптируют свою тактику, чтобы ограничить такие потери,

– отмечают аналитики.

Удается ли России восстанавливать утраченные танки и бронемашины

Сейчас все еще непонятно, сможет ли Россия отремонтировать и произвести достаточное количество танков и бронемашин, чтобы заменить потери в Украине и оснастить ими новые российские подразделения.

Согласно оценкам IISS, в 2024 году Россия отремонтировала и построила более 1 500 танков и 2 800 БМП и БТРов. Это указывает на то, что страна-агрессор смогла изготовить достаточное количество техники, чтобы заменить все утраченные танки и большую часть уничтоженной бронетехники в прошлом году.

Однако аналитики обратили внимание на то, что расширение российских вооруженных сил и создание новых подразделений только обостряют дефицит техники. Кроме того, Россия может страдать от недостатка запчастей для ремонта танков и бронированных машин.

По прогнозам НИСИ, существует высокая вероятность того, что танки и бронемашины советских времен, которые остались на складах России, находятся в изношенном состоянии, что может осложнить способность Кремля компенсировать высокие потери техники в 2025 году и в дальнейшем.

Российское военное командование, похоже, балансирует между распределением отремонтированной и вновь созданной техники между новыми формированиями и формированиями, которые воюют на фронте уже несколько лет,

– говорится в отчете.

Однако в долгосрочной перспективе Россия может столкнуться с трудностями в оснащении своих подразделений, при условии, что российские военные будут продолжать сжигать запасы советской техники, не увеличивая при этом способность России производить новые танки и бронемашины.