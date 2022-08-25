І це все під час зустрічі Зеленського із Радою Безпеки ООН. І під час візиту прем'єра Великої Британії Джонсона.

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Які результати

Підсумок ракетних обстрілів – знищена залізнична станція та 25 загиблих серед мирних жителів…

Результат цього дня очевидний:

росія – терорист;

карлик у розпачі, інакше пояснити такий крок не можу;

і карлик уже програв.

3 дні перетворилися на 6 місяців. Успіхів нуль. Понад 50 тисяч утилізованих російських солдатів. Світовий рекорд за кількістю санкцій. Рекордний відтік середнього класу з початку 90-х. І повна дупа в економіці, що прикривається бравадою "імпортозаміщення" з нульовими результатами.

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путіна скоро знесуть

путін уже програв цю війну. У військовому плані, в економічному, геополітичному та ментальному. Та й режиму карлика залишилися лічені місяці. Рабський народ не потерпить лідера лузера і його знесуть. Вже скоро. Або він сам це зробить.

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