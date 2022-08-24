Хто був в автівці

Я ж із самого початку вам сказав: у машині було двоє людей, обидві загинули. Інакше виконавці не стали б виконувати вирок. Вони бачили, як дар'я з батьком пішли до машини, і бачили машину з двома сідками.

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Де друге тіло

Друге тіло обгоріло повністю. Я не знаю, хто це, і про це повна тиша з боку російської влади. Мене це наводить на різні думки про те, хто б це міг бути, але без точної інформації спекулювати не буду.

Конспірології ж ніякої немає. дар'я дугіна загинула на місці.

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