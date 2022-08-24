Кто был в авто
Я же с самого начала вам сказал: в машине было два человека, оба погибли. В противном случае исполнители бы не стали приводить приговор в исполнение. Они видели, как Дарья с отцом пошли к машине, и видели машину с двумя седоками.
Читайте Советская школа разведки давно потеряна и убийство дугиной это доказало
Где второе тело
Второе тело обгорело полностью. Я не знаю, кто это, и про это полная тишина со стороны российских властей. Меня это наводит на самые разные мысли о том, кто бы это мог быть, но без точной информации спекулировать не буду.
Конспирологии же никакой нет. Дарья Дугина погибла на месте.
Важно Зачем фсб склепала дешевое кино о "святой" дугиной
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