И это все во время встречи Зеленского с Советом Безопасности ООН. И во время визита премьера Великобритании Джонсона.
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Какие результаты
Итог ракетных обстрелов – уничтожена железнодорожная станция и 25 погибших среди мирных жителей.
Результат этого дня очевиден:
- россия – террорист;
- карлик в отчаянии, иначе объяснить такой шаг не могу;
- и карлик уже проиграл.
3 дня превратились в 6 месяцев. Успехов ноль. Более 50 тысяч утилизированных русских солдат. Мировой рекорд по количеству санкций. Рекордный отток среднего класса с 90-х годов. И полная задница в экономике, прикрываемая бравадой "импортозамещения" с нулевыми результатами.
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путина скоро снесут
путин уже проиграл эту войну. В военном плане, в экономическом, геополитическом и ментальном. Да и режиму карлика остались считанные месяцы. Рабский народ не потерпит лидера-лузера и его снесут. Уже скоро. Или он сам это сделает.
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