Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерстві закордонних справ країни. Саудівська Аравія дала згоду на проведення саміту між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на своїй території.

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Саудівська Аравія прийме саміт Трампа і Путіна

У Міністерстві закордонних справ країни наголосили, що підтримують цей крок і схвалюють телефонну розмову лідерів, яка відбулася 12 лютого.

Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля щодо досягнення міцного миру між Росією та Україною,

– йдеться у заяві відомства.

Раніше Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, ймовірно, відбудеться саме в Саудівській Аравії, проте точну дату поки не озвучив. Очікується, що офіційні деталі переговорів будуть оприлюднені найближчим часом.

До слова, контакти щодо мирних перемовин відбудуться наступного тижня у Саудівській Аравії.

Трамп заявив, що Україна братиме участь у всіх перемовинах з Росією.