Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Министерство иностранных дел страны. Саудовская Аравия дала согласие на проведение саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на своей территории.

Читайте также Контакты по мирным переговорам будут на следующей неделе в Саудовской Аравии, – Трамп

Саудовская Аравия примет саммит Трампа и Путина

В Министерстве иностранных дел страны отметили, что поддерживают этот шаг и одобряют телефонный разговор лидеров, который состоялся 12 февраля.

Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной,

– говорится в заявлении ведомства.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным, вероятно, состоится именно в Саудовской Аравии, однако точную дату пока не озвучил. Ожидается, что официальные детали переговоров будут обнародованы в ближайшее время.

К слову, контакты по мирным переговорам состоятся на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Трамп заявил, что Украина будет участвовать во всех переговорах с Россией.