Россия будет пытаться переиграть Украину на переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Кого Россия отправит на переговоры

Среди ключевых участников – главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков, руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и финансист Кирилл Дмитриев, который имеет связи в США и Кремле.

По информации источников, Дмитриев может сыграть роль неофициального посредника в контактах с американской стороной. Его западное образование и опыт работы в McKinsey & Co. и Goldman Sachs Group Inc. делают его особенно ценным для Кремля во взаимодействии с администрацией Трампа.

77-летний Ушаков, ранее занимавший должность посла России в США, имеет глубокие знания о механизмах дипломатических отношений с Вашингтоном. Нарышкин, в свою очередь, является давним соратником Путина, работая с ним более 40 лет.

И Ушаков, и Нарышкин участвовали в переговорах о прекращении огня с Украиной вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году.

Дмитриев участвовал в переговорах об освобождении американского учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы в этом месяце.

Также есть вероятность привлечения других переговорщиков из группы 2022 года, включая помощника президента России Владимира Мединского.

По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, такие люди во главе делегации России являются преимуществом для Украины.

У них есть Нарышкин, глава СВР. 70-летний дед, друг путина. Он сейчас озвучен в команде путина на переговоры. Это человек, который провалил кабельные диверсии. Ему доверили делать кабельные диверсии против стран НАТО в Балтийском море. Буквально после первой диверсии стало понятно, что это делает россия, они спалились,

– отметил Коваленко.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен подтвердила свое участие в переговорах о прекращении войны России против Украины, подчеркивая необходимость справедливого и длительного мира.