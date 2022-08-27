Армия оккупантов не справляется с поставленными задачами и несет потери. Об этом для 24-го канала рассказал бывший работник Службы безопасности Украины, эксперт Института будущего Иван Ступак.

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"За последний месяц площадь оккупированной Донецкой области увеличилась на 0,5%. То есть мы видим, как "вторая армия мира" движется. С какими темпами и масштабами. 0,5% за месяц. Они же угрожают всему блоку НАТО и говорят, что не начинали ничего", – сказал Ступак.

У россии нет ресурсов на мобилизацию

Ступак считает, что в россии возможна всеобщая мобилизация. Однако кремль не знает, что делать со всеми людьми.

Их нужно всех экипировать. Им нужно дать одежду. Они ведь не могут пойти кто в чем. Надо провести учения, согласование. Надо хотя бы разместить их на эти 2 недели полевых сборов. Их кормить надо, а где там эти сухпайки на миллион человек,

– рассказал эксперт.

Ступак предположил, что после вторжения в Украину мобилизованные могут грабить и только так искать себе пищу. Однако оккупанты понимают, что все убегут и такая армия не нужна.

"Они понимают, что это не ко времени и очень подкосит рейтинги действующей власти", – добавил Ступак.

Требования кремля к своей армии

По словам главы Луганской ОВА, уничтожение складов оккупантов частично замедляет их продвижение. Высшее военное командование захватчиков ставит для них задачи, которые они не могут выполнить.

"Кремль ставит задачу своим войскам до 5 километров в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 метров пройти в сутки", – рассказал Гайдай.

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