Як зауважив в ефірі радіо НВ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, сьогодні просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада, інформує 24 канал.

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кремль ставить фантастичні задачі

Гайдай розповів, що вказівки російського командування абсолютно не відповідають можливостям російської армії.

кремль ставить завдання своїм військам до 5 кілометрів на день проходити, але це фантастика. Іноді російська армія не може навіть 100 метрів пройти за добу,

– зауважив Гайдай.

За словами очільника Луганської області, окупанти підійшли впритул до Бахмута і потужно його обстрілюють

"Бахмут проходить ту саму історію, що відбувалась у Сєвєродонецьку. Уже прямим наведенням обстрілюють з артилерії", – зазначив Гайдай.

При цьому він підкреслив, що удари по російському тилу суттєво вплинули на вогневу інтенсивність, ворога, але у росіян ще дуже багато боєкомплекту "радянського калібру".

росіяни не сидять на місці, вони шукають нові можливості логістики, щоб продовжувати бойові дії. Але все одно не з такою інтенсивністю, як була раніше,

– розповів голова ОВА.

Що відомо про втрати росіян

Гайдай зауважив, що кожної доби в наступ йде різна кількість російських солдатів. Саме від цього залежить кількість втрат. Зазвичай в напрямку Донбасу щодня фіксують десятки загиблих.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що загалом українським військам вдалося ліквідувати 46 500 окупантів. До того ж Збройні Сили активно знищують ворожу техніку. Зокрема "демілітаризовано":

танків – 1 939 одиниць;

бойових броньованих машин – 4 254 одиниць;

артилерійських систем – 1 045 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 274 одиниці;

засобів ППО – 148 одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 202 одиниці

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 836 одиниць;

крилатих ракет – 196 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 165 одиниць;

спеціальної техніки – 99 одиниць.

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