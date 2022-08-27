Як зауважив в ефірі радіо НВ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, сьогодні просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада, інформує 24 канал.
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кремль ставить фантастичні задачі
Гайдай розповів, що вказівки російського командування абсолютно не відповідають можливостям російської армії.
кремль ставить завдання своїм військам до 5 кілометрів на день проходити, але це фантастика. Іноді російська армія не може навіть 100 метрів пройти за добу,
– зауважив Гайдай.
За словами очільника Луганської області, окупанти підійшли впритул до Бахмута і потужно його обстрілюють
"Бахмут проходить ту саму історію, що відбувалась у Сєвєродонецьку. Уже прямим наведенням обстрілюють з артилерії", – зазначив Гайдай.
При цьому він підкреслив, що удари по російському тилу суттєво вплинули на вогневу інтенсивність, ворога, але у росіян ще дуже багато боєкомплекту "радянського калібру".
росіяни не сидять на місці, вони шукають нові можливості логістики, щоб продовжувати бойові дії. Але все одно не з такою інтенсивністю, як була раніше,
– розповів голова ОВА.
Що відомо про втрати росіян
Гайдай зауважив, що кожної доби в наступ йде різна кількість російських солдатів. Саме від цього залежить кількість втрат. Зазвичай в напрямку Донбасу щодня фіксують десятки загиблих.
Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що загалом українським військам вдалося ліквідувати 46 500 окупантів. До того ж Збройні Сили активно знищують ворожу техніку. Зокрема "демілітаризовано":
- танків – 1 939 одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 254 одиниць;
- артилерійських систем – 1 045 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 274 одиниці;
- засобів ППО – 148 одиниць;
- літаків – 234 одиниці;
- гелікоптерів – 202 одиниці
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 836 одиниць;
- крилатих ракет – 196 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 165 одиниць;
- спеціальної техніки – 99 одиниць.