Попри те, що російські військові забирають свої літаки з аеродромів у Криму, вони стягують до півострова ще більше техніки. Про це свідчать відео, які вдалося зняти очевидцям неподалік керченського мосту.

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Ворожу техніку везуть залізницею

Залізничні платформи, якими перевозять до Криму військову техніку, зауважили на залізничній станції Тамань. Підкреслимо, що вона розташована безпосередньо неподалік в'їзду на керченський міст, але з боку країни-агресорки.

Станція Тамань розташована біля керченського мосту з боку росії: дивіться карту

Що стосується машин, які транспортує ворог, то вони різноманітні. Мовиться про інженерно-саперні машини. Наприклад, ІМР-1, побудовану на базі танка Т-55. Крім того, до Криму стягують гаубиці:

152-міліметрову дивізійну самохідну 2С19 "Мста-С";

122-міліметрову самохідну 2С1 "Гвоздика".

А ще залізницею транспортують танки Т-72 та Т-80, БМП, вантажівки. Зокрема ті, з допомогою яких транспортують ракети. В ешелоні також можна помітити паливо й інші криті вагони, в яких ворог може перевозити, наприклад, боєприпаси.

окупанти перекидають залізницею свою техніку до Криму: дивіться відео

Оскільки ворог перекидає техніку, то це пов'язано лише з тим, що низку машин ЗСУ вже знищили і продовжують це робити. Тож з цієї нагоди ми пригадаємо втрати окупантів у війні проти нашої держави.

Уже 46 тисяч ворогів ліквідували

З 24 лютого 2022 року нашим захисникам і захисницям вдалося відправити до пекла 46 500 російських військових. Зауважимо, що лави "двохсотих" за минулу добу поповнили 250 загарбників. Але це приблизне число, адже в зоні ведення активних бойових дій підрахувати точні втрати просто неможливо.

Крім того, на балансі ворожої армії на 1939 танків, 4254 бойових броньованих машин, 1045 артилерійських систем, 274 реактивні системи залпового вогню, 148 одиниць засобів ППО, а також 99 одиниць спеціальної техніки менше.

А ще на брухт перетворили 234 літаки, 202 гелікоптери, 836 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 196 крилатих ракет, 15 суден і 3165 автомобілів і автоцистерн.

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